Супругу Блиновской предъявили обвинение в уклонении от налогов

Алексею Блиновскому, мужу блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, также предъявили обвинение по статьям об уклонении от налогов и легализации доходов. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить получаемые доходы. Таким образом, с 2019 по 2021 годы она не уплатила налоги общей суммой 918 млн рублей.

В качестве пособника блогера выступал ее супруг и иные неустановленные лица. В пресс-службе прокуратуры Москвы отметили, что часть незаконного дохода, более 43 млн рублей, Блиновские легализовали путем совершения финансовых операций.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 198 УК РФ («Пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»).

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении Блиновского меры пресечения.

Ранее, 6 мая, сообщалось, что на счетах Блиновской и ее супруга арестованы сотни миллионов рублей. Сотрудниками правоохранительных органов были выявлены и арестованы четыре банковских счета, принадлежащих блогеру, а также два счета ее мужа, которые были открыты в двух столичных банках.

Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле 27 апреля. Ее супруг покинул здание столичного главка СК после нескольких часов допроса и проходил по делу в статусе свидетеля.

28 апреля, Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Тогда же в Следственном комитете РФ сообщили, что в ходе допроса женщина признала свою вину и раскаялась.

3 мая домашний арест для блогера вступил в силу, отмечалось в картотеке Пресненского суда. На следующий день адвокат Наталья Сальникова, представляющая в суде интересы Блиновской, обжаловала решение суда о домашнем аресте. Защита попросила избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий.