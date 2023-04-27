Елена Блиновская задержана по подозрению в уклонении от уплаты налогов

Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу на арендованном автомобиле. У блогерши был билет на самолет в другую страну. Сейчас Блиновская находится на допросе в СК, у нее дома идет обыск, сообщает телеканал «Известия». В отношении блогерши возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Популярная блогерша не заплатила налогов на 918 млн рублей. Также ее обвиняют в легализации денежных средств на 43 млн рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.