Муж Блиновской покинул здание СК после нескольких часов допроса

Муж блогера Елены Блиновской Алексей покинул здание столичного главка СК после нескольких часов допроса.

Мужчина проходит по делу в статусе свидетеля. Из здания ведомства он вышел вместе с адвокатом, в руках у них было несколько больших пакетов, в том числе из ЦУМа.

На вопросы журналистов супруг блогера и его защитник отвечать не стали и молча сели в машину.

Ранее в этот день, 27 апреля, на допрос к следователям была доставлена и сама Блиновская. СК опубликовал видео с блогером из здания столичного главка ведомства, возле которого стояла, предположительно, машина, на которой женщина пыталась выехать из России.

На кадрах блогер выходит из полицейской машины, заходит в здание, представляется и проходит в комнату на допрос.

Елену Блиновскую, а также еще двух мужчин задержали ранее в этот день при попытке пересечь границу на арендованном автомобиле. С собой у нее был билет на самолет в другую страну.

Блогера подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Предполагается, что блогер использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», с помощью которой она осуществляла продажи информационных курсов в соцсетях. Под «дроблением бизнеса» на практике понимают схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

В доме и офисе Блиновской прошли обыски. На кадрах из элитного коттеджа блогера показаны предметы роскоши и гардеробная комната с одеждой и сумками премиальных брендов.

По словам источника «Известий», часть незаконно полученных денег Блиновская потратила на празднование 40-летнего юбилея на Алтае. Так, 2 млн рублей было перечислено за выступление артиста на этом мероприятии, еще 6,5 млн рублей пошли на проведение торжества в гостинице Altay Resort.