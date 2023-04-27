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МВД опубликовало кадры обысков в элитном коттедже Блиновской

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Фото: МВД РФ
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МВД опубликовало видео из элитного коттеджа блогера Елены Блиновской, которую ранее в этот день задержали по подозрению в неуплате налогов.

На кадрах показаны предметы роскоши, которыми владеет блогер. Также продемонстрирована гардеробная комната с одеждой и сумками премиальных брендов. На кадрах также видны дорогостоящие часы, украшения, аксессуары, кредитные карты Блиновской.

27 апреля она была задержана на границе РФ при попытке покинуть страну на арендованном авто. Вместе с блогером на границе с Белоруссией задержаны еще двое мужчин.

Блиновскую подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

По версии следствия, причиной послужила мошенническая схема «дробления бизнеса», с помощью которой она осуществляла продажи информационных курсов в социальных сетях. Под «дроблением бизнеса» на практике понимают схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

22 марта в беседе с «Известиями» блогер утверждала, что не использует мошеннические схемы. На вопрос о том, были ли проверки, Блиновская ответила, что проверяют всех блогеров уже около года.

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