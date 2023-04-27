Вместе с Блиновской на границе с Белоруссией задержаны еще двое мужчин

Вместе с блогером Еленой Блиновской на границе с Белоруссией 27 апреля задержаны еще двое мужчин, говорится на видео, распространенном в четверг пресс-службой ГСУ СК РФ.

«На контрольном посту пограничного управления в Смоленской области были задержаны три гражданина России», — говорит на видео сотрудник правоохранительных органов.

Ранее в этот же день стало известно, что блогер пыталась пересечь границу России на арендованном авто, у нее также имелись документы для вылета в другое государство.

Возбуждено уголовное дело. Блиновскую подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

В СКР отметили, что поводом для возбуждения дела послужила нелегальная схема «дробления» бизнеса, которую блогер использовала во время продажи курсов в социальных сетях. По данным УФНС по городу Москве, она занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019–2021 года налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей.

Позже у «Известия» появились кадры обысков особняка Блиновской в Истре.

При этом месяц назад в беседе с «Известиями» Блиновская утверждала, что не использует мошеннические схемы.