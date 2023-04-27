Блогера Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов

Блогер Елена Блиновская задержана правоохранителями по подозрению в неуплате налогов. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил Следственный комитет (СК) России.

Уточняется, что блогер пыталась пересечь границу России на арендованном авто, у нее также имелись документы для вылета в другое государство.

Возбуждено уголовное дело. Блиновскую подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

В СК РФ отметили, что поводом для возбуждения дела послужила нелегальная схема «дробления» бизнеса, которой блогерша использовала во время продажи курсов в социальных сетях. По данным УФНС по городу Москве, она занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019–2021 года налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей.

Отмечается, что Блиновская только создавала видимость правомерного распоряжения вырученными деньгами: она легализовала их путем совершения финансовых операций.

На данный момент в рамках уголовного дела проводятся следственные действия. По месту проживания и в офисе Блиновской проводятся обыски.

Ранее, 22 марта, в беседе с «Известиями» блогер утверждала, что не использует мошеннические схемы. На вопрос о том, были ли проверки, Блиновская ответила, что проверяют всех блогеров уже около года. При этом у самой Блиновской проблем с налоговой нет, НДС она платит, утверждала тогда блогер.