Появились кадры обысков особняка Блиновской в Истре

Появились эксклюзивные кадры обысков в особняке блогера Елены Блиновской в подмосковной Истре по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей.

На видео показан участок блогера. Во дворе расположились детская площадка, две машины и батут.

27 апреля стало известно, что Блиновскую задержали правоохранители при попытке пересечения границы РФ. Возбуждено уголовное дело.

Блогера подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

По версии следствия, причиной послужила мошенническая схема «дробления бизнеса», с помощью которой она осуществляла продажи информационных курсов в социальных сетях. Под «дроблением бизнеса» на практике понимают схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

Блиновская, в свою очередь, только создавала видимость правомерного распоряжения вырученными деньгами: она легализовала их путем совершения финансовых операций.

Ранее, 22 марта, в беседе с «Известиями» блогер утверждала, что не использует мошеннические схемы. На вопрос о том, были ли проверки, Блиновская ответила, что проверяют всех блогеров уже около года.