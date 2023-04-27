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Блиновская потратила часть незаконно полученных денег на празднование юбилея

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Блогер Елена Блиновская потратила часть незаконно полученных в результате уклонения от уплаты налогов денег на празднование 40-летнего юбилея на Алтае. Об этом «Известиям» сообщил информированный источник в четверг, 27 апреля.

По имеющимся данным, 2 млн рублей было перечислено за выступление артиста на этом мероприятии, еще 6,5 млн рублей пошли на проведение торжества в гостинице Altay Resort.

К этому моменту удалось установить только эти траты.

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Ранее в этот день Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу на арендованном автомобиле. У блогерши был билет на самолет в другую страну. Вместе с ней на границе с Белоруссией задержаны еще двое мужчин.

Блиновскую подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Причиной послужила мошенническая схема «дробления бизнеса», с помощью которой, по версии следствия, она осуществляла продажи информационных курсов в социальных сетях. Под «дроблением бизнеса» на практике понимают схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

22 марта в беседе с «Известиями» блогер утверждала, что не использует мошеннические схемы. На вопрос о том, были ли проверки, Блиновская ответила, что проверяют всех блогеров уже около года.

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