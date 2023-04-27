СК опубликовал видео допроса блогера Блиновской

Следственный комитет опубликовал видео с блогером Еленой Блиновской, которую ранее в этот день, 27 апреля, доставили на допрос во второе управление по расследованию особо важных дел столичного главка ведомства.

На кадрах видно, как машина МВД подъезжает к СУ СК, из автомобиля выходит Блиновская. Далее блогер заходит в здание, представляется и проходит в комнату на допрос.

Елену Блиновскую задержали ранее в этот день при попытке пересечь границу на арендованном автомобиле. С собой у нее был билет на самолет в другую страну. Вместе с ней на границе с Белоруссией задержаны еще двое мужчин.

Блогера подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Предполагается, что блогер использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», с помощью которой она осуществляла продажи информационных курсов в соцсетях. Под «дроблением бизнеса» на практике понимают схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

В доме и офисе Блиновской прошли обыски. На кадрах из элитного коттеджа блогера показаны предметы роскоши и гардеробная комната с одеждой и сумками премиальных брендов.

По словам источника «Известий», часть незаконно полученных денег Блиновская потратила на празднование 40-летнего юбилея на Алтае. Так, 2 млн рублей было перечислено за выступление артиста на этом мероприятии, еще 6,5 млн рублей пошли на проведение торжества в гостинице Altay Resort.