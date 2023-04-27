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Блиновскую доставили на допрос в СК

СУ СК по Москве: блогера Блиновскую доставили на допрос
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Фото: СК РФ
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Блогера Елену Блиновскую доставили на допрос. Об этом 27 апреля сообщили в столичном главке СК.

«Елена Блиновская доставлена во второе управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) столичного Следственного комитета, где следователи приступили к ее допросу», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее в этот день блогера задержали при попытке пересечь границу на арендованном автомобиле. У Блиновской был билет на самолет в другую страну. Вместе с ней на границе с Белоруссией задержаны еще двое мужчин.

Блиновскую подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Причиной послужила мошенническая схема «дробления бизнеса», с помощью которой, по версии следствия, она осуществляла продажи информационных курсов в социальных сетях. Под «дроблением бизнеса» на практике понимают схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

МВД также показало видео из элитного коттеджа Блиновской. На кадрах показаны предметы роскоши, которыми она владеет. Также продемонстрирована гардеробная комната с одеждой и сумками премиальных брендов.

Кроме того, информированный источник сообщил «Известиям», что Блиновская потратила часть незаконно полученных денег на празднование 40-летнего юбилея на Алтае. Так, 2 млн рублей было перечислено за выступление артиста на этом мероприятии, еще 6,5 млн рублей пошли на проведение торжества в гостинице Altay Resort.

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