Защита обжаловала домашний арест блогера Блиновской

Адвокат Наталья Сальникова, представляющая в суде интересы блогера Елены Блиновской, обжаловала решение суда о домашнем аресте. Об этом «Известиям» в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Сальниковой Н.А. на постановление суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Блиновской Е.», — отметили в суде.

Защита просит отменить постановление суда и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий.

27 апреля Блиновской предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Блогера задержали при попытке уехать в Белоруссию на арендованном авто. Вместе с ней были задержаны еще двое мужчин. На следующий день суд отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня.

3 мая домашний арест для блогера вступил в силу, отмечалось в картотеке Пресненского суда Москвы.

Предполагается, что Блиновская использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», то есть схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.