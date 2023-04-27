Блогеру Елене Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом 27 апреля сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

«Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что Блиновская задержана. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании блогеру меры пресечения.

Елену Блиновскую задержали ранее в этот день при попытке пересечь границу на арендованном автомобиле. С собой у нее был билет на самолет в другую страну. Вместе с ней на границе с Белоруссией задержаны еще двое мужчин.

Блогера подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Предполагается, что Блиновская использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», с помощью которой она осуществляла продажи информационных курсов в соцсетях. Под «дроблением бизнеса» на практике понимают схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

Блиновскую и ее мужа доставили на допрос к следователям. СК опубликовал видео с блогером из здания столичного главка ведомства, возле которого стояла, предположительно, машина, на которой женщина пыталась выехать из России. Муж блогера Алексей покинул здание столичного главка СК после нескольких часов допроса. Мужчина проходит по делу в статусе свидетеля.

В доме и офисе Блиновской прошли обыски. На кадрах из элитного коттеджа блогера показаны предметы роскоши и гардеробная комната с одеждой и сумками премиальных брендов.

По словам источника «Известий», часть незаконно полученных денег Блиновская потратила на празднование 40-летнего юбилея на Алтае. Так, 2 млн рублей было перечислено за выступление артиста на этом мероприятии, еще 6,5 млн рублей пошли на проведение торжества в гостинице Altay Resort.