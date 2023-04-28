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Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня

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Пресненский суд Москвы отправил блогера Елену Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 28 апреля.

Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия. В СК РФ ранее в этот день сообщили, что блогер в ходе допроса признала свою вину и раскаялась.

Как заявил на суде представитель следствия, Блиновская может угрожать свидетелям, которые находятся от нее в зависимости, а также может уничтожить доказательства или скрыться от следствия и суда. Он напомнил, что блогера задержали на границе с Белоррусией.

В свою очередь, защита настаивала, что Блиновская не планировала бежать из страны. "Поездка Блиновской была плановой, у нее не было никаких уведомлений что в отношении нее возбуждено уголовное дело", - заявила адвокат Наталия Сальникова. Защита отметила, что Блиновская добровольно сдала загранпаспорт следователю.

Поэтому защита попросила избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. "Прошу отказать в ходатайстве следователя", - отметила Сальникова.

27 апреля Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. Вместе с ней были задержаны еще двое мужчин. По неподтвержденной информации, блогер знала, что против нее намерены возбудить уголовное дело.

После фигурантку и ее мужа доставили на допрос к следователям. Супруг блогера Алексей покинул здание столичного главка СК после нескольких часов допроса. Мужчина проходит по делу в статусе свидетеля.

Предполагается, что Блиновская использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», с помощью которой она осуществляла продажи информационных курсов в соцсетях. Под «дроблением бизнеса» на практике понимают схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

Женщине было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

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