Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня
Пресненский суд Москвы отправил блогера Елену Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 28 апреля.
Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия. В СК РФ ранее в этот день сообщили, что блогер в ходе допроса признала свою вину и раскаялась.
Как заявил на суде представитель следствия, Блиновская может угрожать свидетелям, которые находятся от нее в зависимости, а также может уничтожить доказательства или скрыться от следствия и суда. Он напомнил, что блогера задержали на границе с Белоррусией.
В свою очередь, защита настаивала, что Блиновская не планировала бежать из страны. "Поездка Блиновской была плановой, у нее не было никаких уведомлений что в отношении нее возбуждено уголовное дело", - заявила адвокат Наталия Сальникова. Защита отметила, что Блиновская добровольно сдала загранпаспорт следователю.
Поэтому защита попросила избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. "Прошу отказать в ходатайстве следователя", - отметила Сальникова.
27 апреля Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. Вместе с ней были задержаны еще двое мужчин. По неподтвержденной информации, блогер знала, что против нее намерены возбудить уголовное дело.
После фигурантку и ее мужа доставили на допрос к следователям. Супруг блогера Алексей покинул здание столичного главка СК после нескольких часов допроса. Мужчина проходит по делу в статусе свидетеля.
Предполагается, что Блиновская использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», с помощью которой она осуществляла продажи информационных курсов в соцсетях. Под «дроблением бизнеса» на практике понимают схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.
Женщине было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.