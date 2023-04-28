Весенний марафон: блогера Блиновскую отправили под домашний арест

Блогера Елену Блиновскую отправили под домашний арест на два месяца. Такое решение по ходатайству следствия 28 апреля принял Пресненский суд Москвы. Ранее «королеве марафонов» предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей и легализации средств преступным путем. Блиновская полностью признала свою вину, сообщили в СК. Кроме того, она добровольно сдала следователям загранпаспорт и написала явку с повинной. Защита блогера настаивала на мере пресечения в виде запрета определенных действий. Обвинение же указало, что домашний арест необходим, поскольку Блиновская может повлиять на свидетелей или уничтожить доказательства. Дело дойдет до суда быстро, а главную опасность для блогера представляет статья об отмывании средств, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Конвой и наручники

Пресненский суд Москвы 28 апреля избрал меру пресечения известному блогеру и автору мотивационных онлайн-курсов Елене Блиновской — отправил под домашний арест до 26 июня , как и ходатайствовало следствие. Его она проведет в загородном доме в элитном коттеджном поселке «Миллениум парк». Блиновской запрещено общаться со всеми, кроме супруга и адвоката, а также пользоваться телефоном и интернетом.

В суд обвиняемую доставили около 10 утра. Ночь она провела в изоляторе временного содержания. Перед выездом на заседание она переоделась в красный спортивный костюм, светлую куртку и черные кроссовки. Выходя из автозака, в котором ее привезли из ИВС, Блиновская спрятала лицо под капюшоном. Внутри суда она находилась в наручниках. Еще одной парой ее пристегнули к сопровождающему сотруднику правоохранительных органов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Материалы дела поступили в суд только к обеду, а само рассмотрение началось еще через несколько часов — в зал заседаний Елену Блиновскую завели в сопровождении конвоя с собакой. В судебном аквариуме блогер скрывала лицо под капюшоном, изредка выглядывая из-под него.

Накануне Блиновской предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации (отмывании) средств преступным путем в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Отмывание, по мнению следствия, может заключаться, например, в том, что блогер со счетов подконтрольных ей компаний оплатила автомобиль стоимостью 43 млн рублей, который затем перешел в собственность ее мужа бизнесмена Алексея Блиновского. Он, к слову, пока проходит по делу как свидетель. Вчера его вызывали на допрос в СК.

В ходе заседания Пресненского суда следователи уточнили, что дело было возбуждено не только в отношении самой Блиновской, но и неустановленных лиц.

«Блиновская может угрожать свидетелям, которые находятся от нее в зависимости, уничтожить доказательства или скрыться от следствия и суда. Мера пресечения в виде домашнего ареста является в отношении нее достаточной», — заявил следователь по делу.

Фото: СК РФ Елена Блиновская на границе с Республикой Беларусь

В качестве аргумента в пользу домашнего ареста следствие привело и тот факт, что Блиновская была задержана недалеко от границы.

Адвокат Наталия Сальникова в суде заявила, что поездка ее подзащитной в Белоруссию была плановой, а никаких уведомлений о возбуждении уголовного дела блогер не получала. Более того, она добровольно сдала загранпаспорт следователю. Адвокат попросила избрать для Блиновской меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Побег и обыски

Елену Блиновскую задержали рано утром 27 апреля недалеко от границы с Белоруссией. Она передвигалась на арендованном автомобиле Maybach. Кроме того, на 5:00 того же дня у нее был куплен авиабилет в Ташкент, но на рейс она не явилась. Ранее источник «Известий», близкий к правоохранительным органам, предположил, что Блиновскую кто-то предупредил о возможном задержании, так как уголовное дело было заведено только накануне, 26 апреля.

По версии следствия, блогер использовала схему дробления бизнеса, занижая полученные доходы. За 2019–2021 годы она недоплатила более 918 млн рублей налогов — на добавленную стоимость и на доходы физлиц, подсчитали в СК.

Фото: МВД России Обыск в доме у Елены Блиновской

Пока Блиновскую доставляли из-под Смоленска на допрос в Москву, сотрудники провели обыски в квартирах и доме «королевы марафонов». В частности, проверили коттедж в элитном поселке «Миллениум парк» в Истре — недвижимость там стоит от 55 млн рублей.

Также оперативники побывали в квартире на Павелецкой набережной площадью 86 кв. м (цена от 38 млн рублей). И в трехкомнатной квартире площадью 89 кв. м на улице Шверника (от 15 млн). В гараже нашли две элитные иномарки — Lamborghini Urus (от 25 млн рублей), Range Rover (от 23 млн рублей) — и несколько мотоциклов.

По прибытии в столичный СК Елена Блиновская раскаялась в содеянном и полностью признала свою вину. «В рамках предварительного расследования будут устанавливаться лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне», — заявили в ведомстве.

Источник «Известий» сообщал, что доходы всех бизнес-проектов Блиновской поступали на расчетные счета подконтрольных ей 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

Владелица одной из компаний, через которую выводила деньги Елена Блиновская, прокомментировала «Известиям» задержание блогера.

Фото: СК РФ Елена Блиновская на допросе

— Я знаю деятельность Лены, и Лена не преступница. До тех пор пока не вынесен приговор, есть презумпция невиновности. Пока не будет решения суда — это всё слова и воздух, — заявила женщина. — Выдвигать можно что угодно до момента, когда будет решение суда. Моя компания точно ни при чем. О какой схеме идет речь? Без комментариев.

Не убежит от наказания

Охота на блогеров, которые недобросовестно платят налоги, — тренд относительно новый , отметил в беседе с «Известиями» юрист Владимир Кузнецов.

— Контроль за деятельностью блогеров ужесточается. При этом налоговые преступления в уголовном праве представляют собой особую категорию в силу специфики расследования, — отметил эксперт. — Главной целью уголовного преследования по данной категории является не наказание, а обнаружение неуплаченных в бюджет средств.

По мнению юриста, тренд на возбуждение дел против блогеров продолжится. Но наиболее неблагоприятные последствия грозят тем, кто откажется сотрудничать со следствием либо имеет место совокупность преступлений, как у Елены Блиновской.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Признание вины блогером только усугубило ее положение, считает налоговый юрист Александр Хаминский.

— Перед Блиновской стояла альтернатива: молча уплатить в бюджет 918 млн рублей и на законных основаниях потребовать прекращения уголовного дела или уплатить, признать вину и оказаться перед угрозой привлечения к уголовной ответственности на этот раз за отмывание, — пояснил эксперт.

Владимир Кузнецов же считает, что даже если Блиновская погасит задолженность, ее признание всё равно никак не повлияет на ход дела об уходе от налогов. Но в части обвинения о легализации доходов признание вины суд может принять во внимание.