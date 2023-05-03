Решение суда о домашнем аресте для Блиновской вступило в силу
Домашний арест для блогера Елены Блиновской вступил в силу в среду, 3 мая, следует из картотеки Пресненского районного суда Москвы.
Жалоба стороны защиты в суд не поступала.
27 апреля Блиновской было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Блогер была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. Вместе с ней были задержаны еще двое мужчин.
На следующий день суд отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Тогда же в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что в ходе допроса женщина признала свою вину и раскаялась. Блогер добровольно перечислила необходимый налоговый платеж. Сумма не уточнялась.
Предполагается, что Блиновская использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», то есть схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.