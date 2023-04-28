Обвиняемая в неуплате налогов Блиновская добровольно перечислила платеж

Блогер Елена Блиновская, задержанная ранее по факту неуплаты налогов, 28 апреля добровольно перечислила налоговый платеж. Об этом говорится в материалах дела, оглашенных в Пресненском суде Москвы.

«Приобщена копия платежного поручения от 28 апреля о перечислении Блиновской добровольного единого налогового платежа», — прочитала судья.

При этом сумму она не уточнила.

Ранее в этот день стало известно, что следствие просит отправить под домашний арест Блиновскую. В пятницу Пресненский районный суд Москвы избирает блогеру меру пресечения.

Блиновская признала свою вину в неуплате налогов и раскаялась, сообщил СК РФ 28 апреля. Кроме того, отмечалось, что следствие собирается просить суд избрать ей меру пресечения, связанную с ограничением свободы.

27 апреля блогер была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. С собой у нее был билет на самолет в другую страну. Вместе с ней были задержаны еще двое мужчин. По неподтвержденной информации, Блиновская знала, что против нее намерены возбудить уголовное дело.

Блогера и ее мужа доставили на допрос к следователям. Ее супруг Алексей покинул здание столичного главка СК после нескольких часов. Мужчина проходит по делу в статусе свидетеля.

Предполагается, что Блиновская использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», с помощью которой она осуществляла продажи информационных курсов в соцсетях. Под «дроблением бизнеса» на практике понимают схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

СК РФ сообщил, что Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В доме и офисе блогера прошли обыски. На кадрах из элитного коттеджа блогера показаны предметы роскоши и гардеробная комната с одеждой и сумками премиальных брендов.