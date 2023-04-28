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Следствие попросило для Блиновской домашний арест

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Фото: соцсети
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Следствие просит отправить под домашний арест блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, полученных преступным путем. Об этом «Известиям» сообщили в столичной прокуратуре 28 апреля.

В пятницу Пресненский районный суд Москвы избирает блогеру меру пресечения.

Блиновская признала свою вину в неуплате налогов и раскаялась, сообщил СК РФ ранее в этот день. Кроме того, отмечалось, что следствие собирается просить суд избрать ей меру пресечения, связанную с ограничением свободы.

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27 апреля Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. С собой у нее был билет на самолет в другую страну. Вместе с ней были задержаны еще двое мужчин. По неподтвержденной информации, блогер знала, что против нее намерены возбудить уголовное дело.

Блогера и ее мужа доставили на допрос к следователям. Ее супруг Алексей покинул здание столичного главка СК после нескольких часов. Мужчина проходит по делу в статусе свидетеля.

Предполагается, что Блиновская использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», с помощью которой она осуществляла продажи информационных курсов в соцсетях. Под «дроблением бизнеса» на практике понимают схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

СК РФ сообщил, что Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В доме и офисе блогера прошли обыски. На кадрах из элитного коттеджа блогера показаны предметы роскоши и гардеробная комната с одеждой и сумками премиальных брендов.

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