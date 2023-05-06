На счетах Блиновской и ее супруга арестованы сотни миллионов рублей
На счетах блогера Елены Блиновской и ее супруга в рамках дела о неуплате налогов арестованы сотни миллионов рублей. Об этом 6 мая сообщили в правоохранительных органах.
«В рамках расследования уголовного дела в отношении Елены Блиновской сотрудниками правоохранительных органов были выявлены и арестованы четыре банковских счета, принадлежащих обвиняемой, а также два счета Блиновского, которые были открыты в двух столичных банках. Сумма арестованных денежных средств составляет сотни миллионов рублей в различной валюте», — рассказал собеседник ТАСС.
27 апреля Блиновской предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Блогера задержали при попытке уехать в Белоруссию на арендованном авто. Вместе с ней были задержаны еще двое мужчин. На следующий день суд отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня.
3 мая домашний арест для блогера вступил в силу, отмечалось в картотеке Пресненского суда Москвы. На следующий день адвокат Наталья Сальникова, представляющая в суде интересы Блиновской, обжаловала решение суда о домашнем аресте. Защита попросила избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Предполагается, что Блиновская использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», то есть схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.