Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во вторник, 9 мая, назвала победу над фашизмом заслугой США и союзников, не отметив решающий вклад СССР.

«На этой неделе, как вы все знаете, отмечается годовщина окончания Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом и агрессией на континенте», — сказала она.

Ранее в этот день посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о всплеске русофобии в США перед Днем Победы. По его мнению, это связано с нежеланием упоминать о роли советской армии в борьбе с фашистской угрозой.

Накануне дипломат указал на попытки вычеркнуть из истории подвиг советского народа и даже обвинить СССР в нападении на Европу. Он призвал оберегать воспоминания о самоотверженности предков, которым пришлось многим пожертвовать ради наступления мира.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 мая, необходимо регулярно напоминать о Победе. Он заявил, что в этом году отдать дань уважения ветеранам особенно важно, поскольку мир до сих пор «так или иначе» сталкивается с проявлениями нацизма.

7 мая первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил важность сохранения истории Великой Отечественной войны на слете «Послов Победы». Он поблагодарил «Волонтеров Победы» за помощь в работе с ветеранами, за сбор масштабного архива воспоминаний, который поможет оставить в национальной памяти события тех дней.