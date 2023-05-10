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Белый дом проигнорировал роль СССР в завершении Второй мировой войны

Представитель Белого дома Жан-Пьер: США победили фашизм во Второй мировой войне
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во вторник, 9 мая, назвала победу над фашизмом заслугой США и союзников, не отметив решающий вклад СССР.

«На этой неделе, как вы все знаете, отмечается годовщина окончания Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом и агрессией на континенте», — сказала она.

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Ранее в этот день посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о всплеске русофобии в США перед Днем Победы. По его мнению, это связано с нежеланием упоминать о роли советской армии в борьбе с фашистской угрозой.

Накануне дипломат указал на попытки вычеркнуть из истории подвиг советского народа и даже обвинить СССР в нападении на Европу. Он призвал оберегать воспоминания о самоотверженности предков, которым пришлось многим пожертвовать ради наступления мира.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 мая, необходимо регулярно напоминать о Победе. Он заявил, что в этом году отдать дань уважения ветеранам особенно важно, поскольку мир до сих пор «так или иначе» сталкивается с проявлениями нацизма.

7 мая первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил важность сохранения истории Великой Отечественной войны на слете «Послов Победы». Он поблагодарил «Волонтеров Победы» за помощь в работе с ветеранами, за сбор масштабного архива воспоминаний, который поможет оставить в национальной памяти события тех дней.

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