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Песков заявил о важности напоминания об освобождении мира от фашизма
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Песков заявил о важности напоминания об освобождении мира от фашизма

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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До сих пор мир имеет дело с проявлениями нацизма, важно напоминать о Победе и об освобождении мира от фашизма. Об этом в воскресенье, 8 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Каждый раз мы не имеем права забывать о 9 Мая. 9 Мая — это святой день для всех государств, которые когда-то входили в состав Советского Союза, и государств, которые пожертвовали таким количеством жизней своих граждан за то, чтобы защитить мир от фашизма», — подчеркнул Песков в интервью Первому каналу.

Он также отметил, что в этом году отдать дань уважения ветеранам особенно важно, потому что «так или иначе с проявлениями нацизма мы имеем дело до сих пор».

Кроме того, Песков заявил, что российские власти принимают все возможные меры для обеспечения безопасности на параде Победы 9 мая.

«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, тем более, когда речь идет о присутствии иностранных гостей, о присутствии нашего главы государства. Все, что по закону положено, все делается для этого», — подчеркнул он.

Песков отметил, что характер деятельности киевского режима требует от Москвы быть начеку. Этот характер также, по словам Пескова, подтверждает правильность решения президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин поздравил лидеров Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии и народы Грузии и Молдавии с 78-й годовщиной Победы. Президент подчеркнул, что благодаря духовному наследию победы над фашизмом отношения между странами и народами будут укрепляться и развиваться.

Ранее, 7 мая, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил важность сохранения истории Великой Отечественной войны на слете «послов Победы». Он поблагодарил волонтеров Победы за помощь в работе с ветеранами, за сбор масштабного архива воспоминаний, который поможет оставить в национальной памяти подвиг советского народа.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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