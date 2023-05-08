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Путин поздравил лидеров ряда стран СНГ с 78-й годовщиной победы в ВОВ

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент России Владимир Путин поздравил лидеров Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии и народы Грузии и Молдавии с 78-й годовщиной Победы. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля 8 мая.

«Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», — говорится в послании.

Президент также подчеркнул, что благодаря духовному наследию победы над фашизмом, отношения между странами и народами будут укрепляться и развиваться.

Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам ВОВ и труженикам тыла.

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В преддверии Дня Победы Минобороны 8 мая запустил историко-познавательный раздел «Родина позвала на защиту своих сыновей». В новом проекте ведомства опубликованы документы из центрального архива министерства, относящиеся к многодетным семьям, чьи сыновья проявляли героизм на поле боя в Великой Отечественной войне.

Ранее, 7 мая, заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил важность сохранения истории Великой Отечественной войны на слете «Послов Победы». Он поблагодарил волонтеров Победы за помощь в работе с ветеранами, за сбор масштабного архива воспоминаний, который поможет оставить в национальной памяти подвиг советского народа.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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