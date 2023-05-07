Кириенко отметил важность сохранения истории ВОВ на слете «Послов Победы»

В Ситуационном центре Москвы в субботу, 6 мая, прошло открытие слета победителей конкурса «Послы Победы 2023». С торжественным словом о важности сохранения истории Великой Отечественной войны выступил заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Сегодня, в преддверии 78-й годовщины Победы, в Москве собрались лучшие добровольцы со всей России, которые бережно хранят историю нашего Отечества и занимаются патриотическим воспитание молодого поколения», — заявил политик.

Кириенко отметил большой вклад, который вносят волонтеры в сохранение памяти о Великой Отечественной войне: помогают ветеранам, собирают масштабный архив воспоминаний, благоустраивают мемориалы и места захоронений солдат.

«Особые слова признательности представителям новых регионов России, впервые принявших участие в конкурсе. Ваша позиция — это пример настоящего патриота для российской молодежи», — отметил Кириенко.

Послом Победы от Донецкой Народной Республики (ДНР) стала Наталья Хома. Еще в детстве, в школьные годы, она помогала ветеранам Великой Отечественной войны. Сейчас, являясь Волонтером Победы, Наталья возглавляет в регионе направление «Связь поколений», а в Москве готовится принять участие в Параде Победы.

«Помню один из парадов в Донецке после 2014 года. Тогда шел дождь. Мимо людей шли строем, проезжали молодые солдаты, добровольцы, ушедшие на фронт. Эмоции тогда переполняли. Верилось в Победу. Верится и сейчас», — поделилась Наталья.

Организатором слета «Послы Победы 2023» является Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Участники слета пройдут специальную программу по особенностям оказания помощи ветеранам и специфике организации массовых мероприятий, а 9 мая помогут в проведении Парада Победы на Красной площади.

Ранее, 5 мая, стало известно, что почти 15,5 тысяч волонтеров участвуют в патриотических программах в Москве. Ежегодно участники движения помогают в организации мероприятий, посвященных знаменательным датам и сами инициируют тематические акции.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на 9 мая. Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на нашем сайте.

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