Названо количество волонтеров-участников патриотических программ в Москве

Почти 15,5 тысяч волонтеров участвуют в патриотических программах в Москве. Ежегодно участники движения помогают в организации мероприятий, посвященных знаменательным датам и сами инициируют тематические акции, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, волонтеры активно подключились и к программам, приуроченным к 78-й годовщине Победы. «9 Мая — особый день для нашей страны. Он затрагивает каждую семью и объединяет поколения. Сохранять историческую память помогают волонтеры. В ближайшие дни они будут сопровождать ветеранов, проводить тематические акции на улицах города, координировать участников и гостей мероприятий», — добавил Сергунина.

6 мая начнет работать штаб по встрече ветеранов, которые приезжают в столицу из других регионов России. Волонтеры будут ждать их на семи вокзалах и в трех аэропортах: помогут добраться до гостиниц, заселиться и спланировать посещение событий, посвященных Дню Победы. После завершения мероприятий ветеранов также проводят на поезд или самолет.

В этом году московские волонтеры впервые присоединятся к патриотической акции «Улицы героев». С 6 по 8 мая они будут раздавать буклеты об участниках Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы и проспекты города. Электронный вариант карты доступен на портале mos.ru в разделе «Живая память. Имена героев Великой Отечественной войны на карте Москвы».

7 и 8 мая на площадях, бульварах и в парках волонтеры будут вручать прохожим георгиевские ленточки.

Волонтеры патриотического направления ежегодно помогают с организацией всероссийских и международных тематических акций и событий. Они поддерживают ветеранов: привозят им продукты, поздравляют с памятными датами, пишут им письма. Кроме того, волонтеры занимаются краеведческой деятельностью, помогают приводить в порядок памятники героям и регулярно ухаживают за мемориальными местами.