Посол Антонов заявил о всплеске русофобии в США перед Днем Победы

В США накануне празднования Дня Победы возрос уровень русофобии. Об этом во вторник, 9 мая, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Власти (США. — Ред.) не только не препятствуют стиранию всего, что связано с Россией, но и сами любыми способами стараются раздуть истерию», — отметил он в Telegram-канале российского представительства.

Глава дипмиссии добавил, что американская пресса массово игнорирует День Победы. По его мнению, это связано с нежеланием упоминать о решающем вкладе советской армии в борьбе с фашистской угрозой.

Также Антонов поделился информацией об атаке вандалов на православную часовню на русском участке кладбища в Вашингтоне.

«В церкви совершен разбой. Взломаны двери, разбиты окна, осквернены иконы, закрашены фрески. Разгромлены многие места упокоения русских верующих», — сообщил он.

Дипломат призвал администрацию Штатов не поощрять подобные проявления неонацизма и дискриминации.

Накануне посол Антонов рассказал о том, что в США угрожали аннулированием паспортов американским ветеранам, изъявившим желание посетить Россию для участия в праздновании Дня Победы. По его словам, подобное происходит уже второй год и может расцениваться как попытка подорвать «дух боевого товарищества времен Великой Отечественной войны».

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 мая, миру важно напоминать о Победе и об освобождении мира от фашизма. Он заявил, что в этом году отдать дань уважения ветеранам особенно важно, потому что «так или иначе с проявлениями нацизма мы имеем дело до сих пор».

Днем ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил важность сохранения истории Великой Отечественной войны на слете «Послов Победы». Он поблагодарил «Волонтеров Победы» за помощь в работе с ветеранами, за сбор масштабного архива воспоминаний, который поможет оставить в национальной памяти подвиг советского народа.

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