Антонов заявил об угрозах США в адрес ветеранов Второй мировой войны

Американские власти угрожали аннулированием паспортов американским ветеранам Второй мировой войны, изъявившим желание посетить Россию для участия в мероприятиях в честь Дня Победы, заявил 8 мая посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Второй год подряд усилиями администрации США сорвана поездка американских участников Второй мировой войны на парад Победы. На фронтовиков оказывалось беспрецедентное давление. Их даже запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию и принять участие в праздновании 78-й годовщины Великой Победы», — отметил он в своем обращении.

Антонов назвал подобные действия Вашингтона оскорбительными для американских фронтовиков. Он добавил, что «враждебная политика США не подорвет дух боевого товарищества времен Великой Отечественной войны». Российская сторона, указал он, считает своим долгом защищать правду о героях.

Кроме того, в США перед празднованием Дня Победы отмечается всплеск русофобии, заявил Антонов. Так, уточнил он, русофобы осквернили православную часовню на русском участке кладбища в Вашингтоне.

«Совершаются наглые попытки фальсификации фактов о Второй мировой войне, игнорируется решающий вклад Красной армии в разгром фашизма, а Советский Союз исключают из числа победителей. При этом незаслуженно рекламируется роль США и Великобритании. Призываем американские власти одуматься и прекратить потакать нацистам ради конъюнктурных соображений. Надо быть честными перед павшими героями», — добавил посол.

Антонов назвал неприемлемым поощрение неонацизма и русофобии.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 мая, миру важно напоминать о Победе и об освобождении мира от фашизма, поскольку до сих пор он имеет дело с проявлениями фашизма. Он заявил, что в этом году отдать дань уважения ветеранам особенно важно, потому что «так или иначе с проявлениями нацизма мы имеем дело до сих пор».

Кроме того, в этот день стало известно, что в торжественных мероприятиях по случаю празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также ожидается участие в праздничных мероприятиях президента Туркмении Сердара Бердымухамедова.

Накануне, 7 мая, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил важность сохранения истории Великой Отечественной войны на слете «Послов Победы». Он поблагодарил «Волонтеров Победы» за помощь в работе с ветеранами, за сбор масштабного архива воспоминаний, который поможет оставить в национальной памяти подвиг советского народа.

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