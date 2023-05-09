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Посол РФ в США Антонов напомнил об общей борьбе за историческую правду

Посол России в США назвал как никогда важной борьбу против нацизма
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Фото: Соцсети
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Многие люди пытаются забыть о подвиге советского народа и даже обвинить СССР в нападении на Европу. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов в понедельник, 8 мая, во время обращения к участникам акции «Бессмертный полк», которая прошла в тот же день в режиме онлайн.


«Всё это грязная ложь, и мы вместе с вами должны защищать правду. Сегодня как никогда важна общая наша борьба — борьба против нацизма. Как можно было забыть, что на стенах Рейхстага были только русские подписи? Как можно забыть, как в январе 1945 года Красная армия освободила Освенцим?» — заявил Антонов.

Посол сожалеет, что в этом году участникам «Бессмертного полка» не удастся пройти шествием по улицам Вашингтона до мемориала жертвам, павшим в годы Второй мировой войны. По его словам, именно Красная армия освободила от фашистских захватчиков Восточную Европу, понеся при этом колоссальные потери.

Антонов напомнил о необходимости не забывать подвиги своих дедов и прадедов. Он добавил, что важно осознать, чем пришлось пожертвовать ради достижения мира, который есть сейчас.

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Между тем 9 мая Антонов заявил о всплеске русофобии в США перед Днем Победы. По его мнению, это связано с нежеланием упоминать о решающем вкладе советской армии в борьбе с фашистской угрозой.

Накануне посол РФ в Вашингтоне рассказал о том, что в США угрожали аннулированием паспортов американским ветеранам, изъявившим желание посетить Россию для участия в праздновании Дня Победы. По его словам, подобное происходит уже второй год и может расцениваться как попытка подорвать «дух боевого товарищества времен Великой Отечественной войны».

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 мая, миру важно напоминать о Победе и об освобождении мира от фашизма. Он заявил, что в этом году отдать дань уважения ветеранам особенно важно, потому что «так или иначе с проявлениями нацизма мы имеем дело до сих пор».

Днем ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил важность сохранения истории Великой Отечественной войны на слете «Послов Победы». Он поблагодарил «Волонтеров Победы» за помощь в работе с ветеранами, за сбор масштабного архива воспоминаний, который поможет оставить в национальной памяти подвиг советского народа.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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