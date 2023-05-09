Воздушная часть парада Победы в Москве отменена

Воздушная часть парада Победы в Москве на Красной площади отменена.

Парад во вторник, 9 мая, завершился прохождением колонны военной техники.

В этом году в механизированной колонне были представлены в основном колесные машины, кроме танка Т-34, который открывал проезд техники.

Так, по Красной площади прошли бронеавтомобили, пусковые установки из ПВО С-400 и «Искандер-М», бронетранспортеры БТР-82А, подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс», а также новые БТР «Бумеранг».

По окончании торжественного мероприятия президент России Владимир Путин пообщался на Красной площади с начальниками боевых подразделений.

Владимир Путин также выступил с речью в ходе парада Победы. Он отметил, что Россия хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Он также напомнил западным лидерам об уроках Второй мировой войны и роли русского народа в избавлении Европы от гнета нацистов.

Президент выразил уверенность в том, что страна выстоит перед лицом новой угрозы.

Говоря об участниках спецоперации на Украине, он подчеркнул, что страна гордится ими. От участников СВО зависят будущее российской государственности и безопасность страны, отметил он.

На празднование Дня Победы в Москву прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Вечером в честь Дня Победы в столице пройдет праздничный салют. Он начнется в 22:00.

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