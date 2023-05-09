Путин заявил, что Россия гордится участниками СВО

Россия гордится всеми участниками специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом в ходе выступления на Красной площади в Москве в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заявил президент страны Владимир Путин.

От участников спецоперации зависят будущее российской государственности и безопасность страны, отметил он.

«Мы гордимся участниками специальной военной операции, всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа», — сказал Путин.

Президент отметил, что они исполняют свой ратный долг с честью, сражаясь за Россию.

Путин добавил, что вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников специальной военной операции. Он выразил уверенность, что российские военные чувствуют безграничную любовь своих близких.

«Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь. Молятся о вас», — сказал он в речи на параде Победы.

Также президент добавил, что Россия хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Страна выстоит перед лицом новой угрозы, которая перед ней стоит. По его словам, против России вновь развязана настоящая война, но она дала отпор международному терроризму, защитит и жителей Донбасса.

9 Мая в Москве прошел парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На празднование Дня Победы в Москву прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Вечером в честь Дня Победы в столице пройдет праздничный салют. Он начнется в 22:00.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая и программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».