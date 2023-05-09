Путин назвал целью противников России ее развал

Президент России Владимир Путин в ходе торжественной речи в честь Дня Победы на Красной площади в Москве заявил, что целью противников РФ является ее развал.

Некоторые страны пытаются «задушить» любые суверенные центра развития, считает президент.

По его словам, западные элиты стравливают людей, сеют национализм, для того, чтобы диктовать свою волю.

«Они забыли, к чему привели притязания нацистов», — отметил Путин.

Отдельно российский лидер отметил аморальность сноса мемориалов в странах Европы.

«На Западе уничтожают мемориалы, создают культ нацизма. Это надругательство — тоже преступление, реваншизм тех, кто готовил новый поход на РФ», — подчеркнул президент.

Вместе с тем он отметил, что для Москвы нет недружественных стран ни на Востоке, ни на Западе.

9 Мая в Москве проходит парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году на празднование Дня Победы в Москву прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Вечером в честь Дня Победы в столице пройдет праздничный салют. Он начнется в 22:00.

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