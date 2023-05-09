В Москве завершаются приготовления к параду Победы

В российской столице завершаются последние приготовления к параду Победы, сообщил 9 мая корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

По его словам, на Красной площади в Москве уже выстроились парадные коробки войск.

«Менее часа осталось до начала парада», — отметил журналист.

Он уточнил, что гости парада Победы занимают свои места.

Рано утром во вторник корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последние приготовления боевых машин к главному параду Победы страны. Он обратил внимание, что традиционно колонну возглавит советский танк Т-34 периода Великой Отечественной войны.

В некоторых регионах страны уже начинаются мероприятия в честь Дня Победы, а где-то они уже завершились. В Южно-Сахалинске парад начался в 10:00 по местному времени (02:00 мск). Зрители и участники парада собрались на главной площади города, чтобы отдать дань памяти героям ВОВ. Во Владивостоке парад начался на час позже (03:00 мск).

В числе гостей Москвы 9 Мая — президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) займут почетные места рядом с президентом России Владимиром Путиным на трибунах во время парада на Красной площади.

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