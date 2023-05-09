Путин объявил минуту молчания на параде в честь 78-й годовщины Победы

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 9 Мая, в День Победы, выступил на параде на Красной площади. Президент произнес речь по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и объявил минуту молчания.

Глава государства обратил внимание, что Россия хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Президент подчеркнул, что против России вновь развязана война, но страна дала отпор международному терроризму, она защитит и жителей Донбасса и обеспечит свою безопасность.

«Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», — сказал Путин.

Он отметил, что россияне гордятся теми, кто участвует в спецоперации по защите Донбасса. Битвы, решающие для судьбы Родины, всегда становились священными, подчеркнул президент.

Целью противников России остается ее развал. Ряд стран хочет задушить любые суверенные центры развития, добавил президент.

Также он обратил внимание, что противники России в новой попытке уничтожить ее собрали для этого «неонацистскую нечисть со всего мира». В ряде стран сносят мемориалы воинам СССР, создают культ нацистов и их пособников, память о настоящих героях тех лет пытаются стереть.

«Такое надругательство над подвигом и жертвами победившего поколения — это тоже преступление», — подчеркнул президент.

В торжествах по случаю празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне принимают участие президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на День Победы. Главным событием станет парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Известий».

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