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Парад Победы прошел в Иркутской области и республике Бурятия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят 9 мая в Иркутской области и республике Бурятия. В распоряжении «Известий» появились кадры с парада в Улан-Удэ.

Личный состав ВС РФ прошел торжественным маршем по площади Советов. Также состоялась демонстрация современной боевой специальной техники — бронемашин, противотанковых комплексов и др.

В Иркутске местных жителей поздравил мэр города Руслан Болотов. Он заявил, что гордится доблестным поколением победителей, отразивших удар врага, и призвал хранить память о сибиряках, которые вместе с товарищами дошли до Киева и Смоленска, а также участвовали в сражениях за Ленинград и Москву.

Кроме того, Болотов отдал должное современным героям.

«Сегодня наши бойцы вновь на передовой отстаивают независимость нашей родины. Сегодня мы должны быть сильными и сплоченными», — заявил он.

Ранее в этот день парад Победы состоялся в Дальневосточном регионе. Празднование в Южно-Сахалинске началось в 10:00 по местному времени (02:00 мск). Несмотря на пасмурную погоду, люди собрались на главной площади города, чтобы отдать дань памяти героям ВОВ.

Во Владивостоке парад стартовал на час позже. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко написал об этом в своем Telegram-канале, поздравив жителей города с праздником.

Образцы по подобию: на парад 9 мая выйдет техника, доработанная с учетом СВО
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Один из первых начал отмечать годовщину Победы в Великой Отечественной войне Петропавловск-Камчатский. В 10:00 по местному времени (01:00 мск) парад принял командующий российскими ВС на северо-востоке вице-адмирал Александр Юлдашев.

Накануне стало известно, что в торжествах по случаю празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

До этого, 25 апреля, «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на День Победы. Главным событием станет парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Известий».

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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