Синоптик заявил о благоприятных условиях для авиачасти парада Победы

Погодные условия 9 мая не помешают проведению авиачасти парада Победы в Москве. Об этом 8 мая сообщил «РИА Новости» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он также отметил, что разгонять облака в этот день не потребуется.

«На 10–11 часов будет 6–9 баллов облачности <...> с нижней кромкой выше 2000 м. Видимость более 10 км. Это простые метеоусловия, опасных явлений нет. Поэтому выполнение группового полета можно провести без ограничений», — резюмировал собеседник агентства.

8 мая стало известно, что в торжествах по случаю празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

4 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что парад Победы в 2023 году пройдет традиционно.

До этого, 22 марта, глава Минобороны Сергей Шойгу раскрыл численность праздничного шествия. По его словам, по центру столицы пройдут более 10 тыс. человек и 125 единиц разных видов вооружения и техники.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на День Победы. Главным событием станет парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Известий».

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».