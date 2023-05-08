МЧС сняло угрозу пожаров для населенных пунктов в Курганской области

Угроза населенным пунктам от природных пожаров в Курганской области снята по решению главы МЧС РФ Александра Куренкова. Как сообщили в ведомстве 8 мая, спасателям удалось отстоять от огня более 10 тыс. жилых домов в шести населенных пунктах.

Куренков отметил, в настоящее время шесть из девяти ландшафтных пожаров удалось локализовать, еще один — полностью ликвидирован. Также локализованы три лесных пожара из четырех, которые действуют на территории региона, добавляется на сайте ведомства.

Авиацией МЧС России совершены 29 сбросов воды объемом 360 т.

Ранее 8 мая источник в экстренных службах сообщил, что более 300 жилых домов и 3,9 тыс. строений сгорели в Курганской области из-за переходов лесных пожаров на населенные пункты. Всего в регионе за последние дни было зафиксировано 60 природных пожаров, из них 13 крупных. Общая площадь возгораний достигла 11 тыс. га.

Тогда же стало известно, что при пожарах в Курганской области шесть человек погибли и 14 пострадали. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения в основном с ожоговыми травмами.

К настоящему времени в регионе локализовали большую часть природных пожаров. В тушении задействовали 1290 человек и 332 единицы техники. Глава МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков совершили облет наиболее пострадавших районов. На территории области введен режим ЧС.

7 мая в управлении Следственного комитета по региону возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).