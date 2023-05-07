В Курганской области при пожаре погибли три человека

В результате природных пожаров в Курганской области погибли как минимум три человека, по факту случившегося СУ Следственного комитета (СК) по региону возбудило уголовное дело. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Уточняется, что дело было возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

«По данным следствия, распространение пожара стало возможным по причине возможной халатности со стороны ответственных должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности в наступивший пожароопасный период», — отмечается в сообщении.

В настоящее время на местах происшествий осуществляют работу следователи совместно с группой криминалистов. В ходе расследования будут проведены необходимые судебные экспертизы для установления всех обстоятельств и причин случившегося.

На данный момент сотрудники спецслужб прикладывают все усилия, чтобы локализовать и потушить масштабные пожары. Ситуация на контроле следственного управления.

Ранее этим же днем в экстренных службах сообщили, что школа и 20 домов загорелись в деревне Юлдус Курганской области. Местных жителей пришлось эвакуировать.

По последней информации, школу удалось спасти.

Кроме того, в МЧС России заявили, что угроза распространения огня нависла над Альменевским, Варгашинским, Белозерским, Кетовским, Шадринским, Мишкинским муниципальными округами и микрорайонами Кургана.

Ранее сообщалось, что в регионе группировку по тушению пожаров увеличат до 1 тыс. человек и 250 единиц техники. Уточняется, что будет привлечена авиация МЧС и Минобороны.

Ликвидация открытого огня затруднена из-за шквального ветра. На территории Курганской области введен режим ЧС.