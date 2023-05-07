В Курганской области в деревне Юлдус лесной пожар перекинулся на школу и дома
Школа и 20 домов загорелись в деревне Юлдус Курганской области. Об этом 7 мая сообщили в экстренных службах.
«В деревне Юлдус в результате перехода природного пожара горят 20 домов и школа», — рассказал собеседник ТАСС.
В настоящее время местных жителей эвакуируют.
Кроме того, в МЧС России сообщили, что угроза огня нависла над Альменевским, Варгашинским, Белозерским, Кетовским, Шадринским, Мишкинским муниципальными округами и микрорайонами Кургана. К спасательным работам привлечены более 700 человек и почти 200 единиц техники.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что ситуация осложняется из-за шквального ветра и в ряде районов авиация не может подняться в воздух.
Ранее в этот же день лесной пожар перекинулся на жилые дома в деревне Речкина Тюменской области.
Также 7 мая сообщалось, что площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 33 тыс. га.