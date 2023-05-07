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В Курганской области из-за природных пожаров введен режим ЧС

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Фото: t.me/chp_45
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На территории всей Курганской области в связи с природными пожарами введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщается в воскресенье, 7 мая, в Telegram-канале правительства региона.

«Соответствующее постановление подписано губернатором», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в регионе группировку по тушению пожаров увеличат до 1 тыс. человек и 250 единиц техники. Уточняется, что будет привлечена авиация МЧС и Минобороны.

Также 7 мая в экстренных службах сообщили, что школа и 20 домов загорелись в деревне Юлдус Курганской области. Местных жителей пришлось эвакуировать.

По последней информации, школу удалось спасти.

Кроме того, в МЧС России заявили, что угроза распространения огня нависла над Альменевским, Варгашинским, Белозерским, Кетовским, Шадринским, Мишкинским муниципальными округами и микрорайонами Кургана.

Ликвидация открытого огня затруднена из-за шквального ветра.

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