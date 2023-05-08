В Курганской области локализовали большую часть пожаров

В Курганской области локализовали большую часть природных пожаров, о чем сообщили в МЧС России в понедельник, 8 мая.

Отмечается, что в настоящее время шесть из девяти ландшафтных пожаров удалось локализовать, а один полностью ликвидировать. Более того, три лесных пожара из четырех локализованы. За сутки были потушены еще восемь пожаров.

В тушении пожаров в регионе задействовали 1290 человек и 332 единицы техники, включая авиацию МЧС России. Самолетами и вертолетом чрезвычайного ведомства на очаги возгораний было сброшено 165 т воды, говорится в Telegram-канале ведомства.

Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков совершили облет районов, наиболее пострадавших от природных пожаров.

В Курганской области природные пожары в четырех населенных пунктах уничтожили 42 строения. Сейчас к тушению привлекается авиация МЧС России, в частности самолеты Ил-76, Бе-200ЧС и вертолет Ми-8.

Глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой вылетел в Курганскую область, где из-за сильного порывистого ветра природные пожары перешли на ряд населенных пунктов. Ликвидация открытого огня затруднена из-за шквального ветра. На территории Курганской области введен режим ЧС.

В результате природных пожаров в Курганской области погибли как минимум три человека, по факту случившегося СУ Следственного комитета (СК) по региону возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).