Глава МЧС РФ Куренков с оперативной группой вылетел в Курганскую область

Глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой вылетел в Курганскую область, где из-за сильного порывистого ветра природные пожары перешли на ряд населенных пунктов, сообщили в ведомстве в понедельник, 8 мая.

«Природные пожары с лесов и сухой травы перешли на несколько населенных пунктов на Урале. Сложилась сложная обстановка. Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы на месте оценить обстановку, сосредоточить необходимые силы, учитывая все риски и факторы, для того чтобы оперативно справиться с непростой ситуацией», — приводит слова министра Telegram-канал ведомства.

В Курганской области природные пожары в четырех населенных пунктах уничтожили 42 строения. Сейчас к тушению привлекается авиация МЧС России, в частности самолеты Ил-76, Бе-200ЧС и вертолет Ми-8. По его словам, совершен 31 слив, сброшено 204 т воды.

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