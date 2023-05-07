Лесные пожары в селах Курганской области уничтожили более 40 домов

Природные пожары в четырех населенных пунктах Курганской области уничтожили 42 строения, о чем стало известно вечером воскресенья, 7 мая.

«По последним данным, количество уничтоженных природными пожарами строений в селах Иванково, Кодское и Юлдус, а также в деревне Плоской выросло до 42», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Добавляется, что к тушению пожаров привлекается авиация МЧС России, в частности самолеты Ил-76, Бе-200ЧС и вертолет Ми-8. По его словам, совершен 31 слив, сброшено 204 т воды.

Кроме того, угроза перехода огня сохраняется на восемь населенных пунктов с населением более 4 тыс. человек. В целях безопасности проведена эвакуация 765 местных жителей.

Ранее этим же днем в результате природных пожаров в Курганской области погибли как минимум три человека, по факту случившегося СУ Следственного комитета (СК) по региону возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Ликвидация открытого огня затруднена из-за шквального ветра. На территории Курганской области введен режим ЧС.