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Более 300 домов сгорели при пожарах в Курганской области

При пожарах в Курганской области сгорели 300 жилых домов и 3,9 тыс. строений
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Более 300 жилых домов и 3,9 тыс. строений сгорело в Курганской области из-за переходов лесных пожаров на населенные пункты. Об этом 8 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

При этом уточняется, что благодаря оперативно принятым мерам пожарным удалось предотвратить еще больший масштаб бедствия.

«Пожарным удалось не допустить перехода огня еще на более чем 1 тыс. жилых домов, где проживает порядка 129 тыс. человек», — отметил собеседник агентства.

Всего в Курганской области за последние дни зафиксировано 60 природных пожаров, из них 13 крупных. Общая площадь возгораний достигла 11 тыс. га.

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Ранее в этот день сообщалось, что при пожарах в Курганской области шесть человек погибли и 14 пострадали. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения в основном с ожоговыми травмами.

К настоящему времени в регионе локализовали большую часть природных пожаров. В тушении задействовали 1290 человек и 332 единицы техники. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков совершили облет наиболее пострадавших районов. Природные пожары в четырех населенных пунктах уничтожили 42 строения. На территории области введен режим ЧС.

По факту гибели жителей региона в управлении Следственного комитета по региону возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

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