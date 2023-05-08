Число погибших при пожарах в Курганской области достигло шести

Шесть человек погибли и 14 пострадали при пожарах в Курганской области, пишет 8 мая ТАСС со ссылкой на медиков.

«К настоящему моменту в регионе при пожарах погибли шесть человек, еще 14 получили различные травмы, в основном ожоговые. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения», — сообщил собеседник агентства.

Ранее в этот день в МЧС РФ сообщили, что в Курганской области локализовали большую часть природных пожаров. В тушении задействовали 1290 человек и 332 единицы техники. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков совершили облет наиболее пострадавших районов. Природные пожары в четырех населенных пунктах уничтожили 42 строения. На территории области введен режим ЧС.

По факту гибели жителей региона в управлении Следственного комитета по региону возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).