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Очевидец ЧП с Прилепиным рассказал о первых минутах после взрыва

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Фото: РИА Новости/Елизавета Семина
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Житель Нижегородской области Игорь П., который стал очевидцем подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина, рассказал «Известиям о произошедших 6 мая событиях.

Мужчина был на рыбалке с товарищем недалеко от места происшествия. Он рассказал, что к рыбакам подходил водитель Прилепина Александр, который позже погиб во время взрыва. После разговора с рыбаками мужчина ушел, а затем местные жители услышали достаточно сильный хлопок. Игорь с другом сначала подумали, что взорвался газовый баллон, однако один из них почувствовал взрывную волну.

«Я стоял ближе к воде и слышал шум. А товарищ у меня был на берегу, повыше стоял, и он прям почувствовал по одежде, как взрывная волна <...> прошла, одежда заколыхалась. Потом видим: бежит его помощник по дому Довлат и кричит, что Захара взорвали», — описал происходящее свидетель.

После этого мужчины направились к месту ЧП, к этому моменту люди, живущие рядом, уже вытащили пострадавшего писателя из машины. По словам очевидца, водителю было уже не помочь: его придавило. После того как Александра вытащили, стало понятно, что у него повреждены ноги.

Бомба на колесах: совершено покушение на Захара Прилепина
Известный писатель и журналист находится в реанимации в тяжелом состоянии

В этот день в распоряжении «Известий» появились кадры эвакуации пострадавшего при подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина на вертолете в больницу.

Накануне утром в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель Александр Шубин.

Вскоре участковыми был задержан один из подозреваемых в покушении Александр Пермяков. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

Прилепина в тот же день госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Позднее его успешно прооперировали, в настоящее время он находится в сознании.

МИД России возложил на Киев и Запад ответственность за теракт против Прилепина.

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