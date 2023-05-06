МИД России возложил на Киев и Запад ответственность за теракт против Прилепина

Ответственность за теракт против писателя Захара Прилепина и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но на их западных покровителях. Об этом заявили в субботу, 6 мая, в Министерстве иностранных дел России.

«Российские правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего. Однако уже сейчас из материалов, полученных оперативно сработавшими МВД России и СК России, очевидно, что речь идет об очередном террористическом акте, организованном и исполненном киевским режимом, за которыми стоят западные кураторы», — говорится в распространенном заявлении ведомства.

Также в заявлении внешнеполитического ведомства указано, что киевский режим буквально открыл «охоту на неугодных ему деятелей». В ведомстве упомянули теракты, в результате которых погибла российская журналистка Дарья Дугина, военный корреспондент Владлен Татарский, а также покушение на жизнь основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

«Ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но на их западных покровителях, в первую очередь на США, чьими стараниями с момента государственного переворота в феврале 2014 г. кропотливо взращивался замешанный на неонацизме антироссийский проект на Украине», — отмечается в заявлении.

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