Появились кадры эвакуации Прилепина на вертолете в больницу

В распоряжении «Известий» появились кадры эвакуации пострадавшего при подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина на вертолете в больницу.

На кадрах видно, как медицинский вертолет, в котором находится раненый писатель, отрывается от земли и поднимается в небо. На месте происшествия остаются правоохранители и очевидцы.

Накануне утром в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель Александр Шубин.

Вскоре участковыми был задержан один из подозреваемых в покушении Александр Пермяков. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

Прилепина в тот же день госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Позднее его успешно прооперировали, сейчас он уже в сознании.

МИД России возложил на Киев и Запад ответственность за теракт против Прилепина.