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ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по двум районам Донецка

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, выпустив 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом 4 мая сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Обстрел произошел в 11:00, отмечено в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не называется.

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Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Буденновского района города пострадали три человека, среди которых ребенок. Ранения получили мужчина 1988 года рождения, женщина 1990 года рождения и мальчик 2017 года рождения.

Тогда же корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал, что российские военные в ходе активных боев на донецком направлении атаковали боевиков ВСУ с помощью гаубиц «Акация».

До этого, 2 мая, стало известно о гибели мужчины в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка. В тот день украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив 10 ракет по Киевскому району города.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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