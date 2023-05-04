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Двое взрослых и ребенок пострадали при обстреле ВСУ Донецка

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Фото: соцсети
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При обстреле Буденновского района Донецка пострадали три человека, среди которых ребенок. Об этом в четверг, 4 мая, рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате ночного обстрела Буденновского района пострадали мужчина 1988 года рождения, женщина 1990 года рождения и мальчик 2017 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

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2 мая стало известно о гибели мужчины в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Куйбышевского района Донецка.

В тот же день украинские военные обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив 10 ракет по Киевскому району города.

Вечером 1 мая вооруженные формирования Украины за 20 минут нанесли три артиллерийских удара по разным районам Донецка. Всего националисты выпустили 13 снарядов калибром 155 мм.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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