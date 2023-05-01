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ВФУ выпустили 13 снарядов по Донецку за 20 минут

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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в понедельник, 1 мая, за 20 минут нанесли три артиллерийских удара по разным районам Донецка. Об этом заявило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, в 21:20 под обстрел попал Кировский район Донецка. ВФУ выпустили четыре снаряда артиллерии натовского калибра — 155 мм.

Спустя 10 минут, в 21:30, в Петровский район прилетело пять аналогичных снарядов. В 21:40 под обстрел попал Куйбышевский район города — по нему было выпущено еще четыре снаряда.

В общей сложности националисты выпустили 13 снарядов калибром 155 мм. Информация о последствиях обстрелов пока не поступала.

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Ранее в этот же день стало известно, что ВФУ за 2,5 часа нанесли пять артиллерийских ударов по населенным пунктам ДНР. С 14:20 до 16:45 под огнем два раза оказывался Донецк.

Накануне ночью ВФУ шесть раз обстреливали разные районы Донецка в течение часа. В общей сложности националисты выпустили 20 снарядов калибра 152 и 155 мм.

29 апреля мэр Донецка Алексей Кулемзин сказал, что в результате атаки со стороны ВФУ пострадали как минимум два мирных жителя.

Как сообщил военный корреспондент «Известий» Евгений Быковский, националисты два дня подряд били по густонаселенным районам города из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Одна из ракет упала в огород частного дома, в результате стена здания была полностью разрушена, а на участке образовалась воронка шириной 10 м и глубиной 3 м.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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