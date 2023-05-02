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ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 2 мая обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив 10 ракет. Обстрелу подвергся Киевский район. Об этом уведомили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 13:20 – населенный пункт Очеретино – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО», — сказано в публикации представительства в Telegram-канале.

Тем временем украинские войска также выпустили 10 ракет из РСЗО по Макеевке. Речь идет о Червоногвардейском районе.

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Вечером 1 мая ВФУ за 20 минут нанесли три артиллерийских удара по разным районам Донецка. В общей сложности националисты выпустили 13 снарядов калибром 155 мм.

Военкор «Известий» Евгений Быковский 29 апреля сообщил, что националисты били по густонаселенным районам города из американских РСЗО HIMARS. Одна из ракет упала в огород частного дома, в результате стена здания была полностью разрушена, а на участке образовалась воронка шириной 10 м и глубиной 3 м.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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