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Мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка
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Мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка

«Известия» показали последствия обстрела Куйбышевского района Донецка, где погиб мирный житель
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мирный житель погиб при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Куйбышевского района Донецка, передают во вторник, 2 мая, «Известия» с места происшествия.

Местный житель Дмитрий рассказал съемочной группе «Известий», что в результате удара погиб его сосед. Один из снарядов попал в забор дома Дмитрия. По его словам, в доме теперь также не закрываются окна и двери.

На видео также слышны звуки пролетающих снарядов.

Мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале уточнил, что погибший мужчина 1962 года рождения.

«Повреждения получили три дома частного сектора на улице Кузнецкой. Осколками посечены кровли, стены, хозяйственные постройки, выбито остекление», — добавил он.

По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ выпустили по Куйбышевскому району 11 снарядов калибра 155 мм за 10 минут.

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Ранее в этот день украинские войска обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив 10 ракет по Киевскому району города.

Вечером 1 мая ВФУ за 20 минут нанесли три артиллерийских удара по разным районам Донецка. В общей сложности националисты выпустили 13 снарядов калибром 155 мм.

Военкор «Известий» Евгений Быковский 29 апреля сообщил, что националисты били по густонаселенным районам города из американских РСЗО HIMARS. Одна из ракет упала в огород частного дома, в результате стена здания была полностью разрушена, а на участке образовалась воронка шириной 10 м и глубиной 3 м.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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